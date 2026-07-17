أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بتعيين 37 عضواً، وترقية 50 عضواً من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية.

وعبّر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما تحظى به النيابة العامة من دعم سخي وعناية دائمة تعكس حرص القيادة الرشيدة على جهاز النيابة العامة، وتمكين الكفاءات النيابية.

وأكد أن هذه الثقة الملكية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمنسوبي النيابة العامة، ودافعاً لمضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء، بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة في حماية الحقوق، وصون الحريات، وترسيخ العدالة.