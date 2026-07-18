أكد رئيس الأرجنتين خافيير ميلي أنه لن يكون غداً في أمريكا لحضور نهائي مونديال كأس العالم الذي سيجمع بلاده مع منتخب إسبانيا، وذلك خلال حديثه الذي أدلى به لإذاعة «إل أوبسيرفادور».



وأشار الرئيس إلى أنه سيتابع النهائي في مقر الرئاسة، وذلك بسبب الطقوس والخرافات التي يتبعها بدقة عند مشاهدة مباريات منتخب بلاده.



كما أعلن خافيير، المعروف بـ«تشاؤمه الشديد» تجاه كسر العادات الجالبة للحظ، أنه سيشاهد المباراة عبر التلفزيون من مقر إقامته.



وقال في حديثه: «لن أحضر النهائي، تحت أي ظرف من الظروف، سأواصل مشاهدة المباريات من أوليفوس (مقر الرئاسة)، كما فعلت منذ اليوم الأول».



وعندما سأله الصحفي مستفسرًا: هل هذا بسبب الخرافة؟، أجاب قائلاً: نعم، موضحًا أنه يشاهد مباريات «التانغو» في غرفة السينما بمقر «أوليفوس»، برفقة شقيقته كارينا، الأمينة العامة لرئاسة الجمهورية.



وشارك الرئيس الأرجنتيني تفصيلًا آخر غريبًا حول طقوسه خلال المونديال، حيث أكد أنه سيشاهد المباراة مرتديًا سترة شتوية سميكة تحمل شعار شركة النفط الوطنية (YPF)، وهي السترة نفسها التي ارتداها خلال فوز الأرجنتين على سويسرا (3-1) في ربع النهائي.



وتابع ميلي حديثه: بما أن الجو كان باردًا ولم أقم بتشغيل التدفئة، فقد ارتديت سترة شركة النفط، وبفضلها شعرت بدفء شديد يوم المباراة ضد سويسرا، ولكن عندما خلعتها، استقبلت شباكنا هدفًا، فارتديتها مجددًا فورًا ولم أخلعها منذ ذلك الحين.



على الجانب المقابل، سيكون الدعم الإسباني حاضرًا من أعلى المستويات، إذ أعلن الديوان الملكي الإسباني أن الملك فيليب السادس سيحضر المباراة النهائية يوم الأحد في مدينة إيست روثرفورد بنيوجيرسي (إحدى ضواحي نيويورك)، وذلك بعد فوز إسبانيا على فرنسا (2-0) في نصف النهائي. وسترافق الملك زوجته الملكة ليتيزيا، وابنتاهما الأميرة ليونور والأميرة صوفيا.