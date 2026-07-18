يواجه نهائي كأس العالم 2026، الذي يجمع منتخبي إسبانيا والأرجنتين غدًا (الأحد)، خطرًا غير معتاد قبل ساعات من انطلاقه، بعدما غطّى دخان حرائق الغابات الكندية سماء نيويورك ونيوجيرسي، مثيرًا مخاوف بشأن جودة الهواء وإمكان تأثيرها في اللاعبين والجماهير، وسط مناقشات غير رسمية بين البيت الأبيض والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لمتابعة تطورات الموقف.



وشهدت الأيام الأخيرة تراجعًا حادًا في جودة الهواء نتيجة انتقال الدخان من مئات حرائق الغابات في مقاطعة أونتاريو الكندية إلى شمال شرق الولايات المتحدة، إذ سجّل المركز الكندي المشترك لحرائق الغابات 897 حريقًا نشطًا، بينها 31 حريقًا جديدًا، وكانت غالبية الحرائق خارج السيطرة، بالتزامن مع موجة حر قوية ضربت أمريكا الشمالية ودفعت درجات الحرارة في أونتاريو وشمال شرق الولايات المتحدة إلى مستويات مرتفعة.



وساهمت الظاهرة المعروفة بـ«القبة الحرارية» في احتجاز الدخان بالقرب من سطح الأرض، إذ أدت منطقة ضغط جوي مرتفع إلى منع تشتته، ما تسبب في أجواء حارة ورطبة ومليئة بالضباب والدخان في عدد من المدن الأمريكية.



وأظهرت بيانات منصة متخصصة في رصد جودة الهواء أن نيويورك كانت من أكثر المدن الأمريكية تضررًا، إلى جانب ديترويت وواشنطن وشيكاغو، فيما أشارت التوقعات إلى تحسن تدريجي في الأجواء مع نهاية الأسبوع بفضل الأمطار المتوقعة.



وأوضح التقرير أن ملعب ميتلايف، الذي يتسع لنحو 82,500 متفرج ويستضيف المباراة النهائية، يقع على بعد أميال قليلة من مانهاتن، فيما جاءت قراءة جودة الهواء في مدينة إيست راذرفورد، حيث يقع الملعب، أقل قليلًا من نيويورك، إذ بلغ مؤشر جودة الهواء 158 نقطة صباح الجمعة، لكنه ظل ضمن المستوى غير الصحي.



وامتد تأثير الدخان إلى منافسات رياضية أخرى، بعدما تأجلت مباراة شيكاغو فاير وفانكوفر وايتكابس في الدوري الأمريكي لكرة القدم بسبب سوء جودة الهواء، كما قُدِّم موعد مباراة نيويورك ميتس وفيلادلفيا فيليز في دوري البيسبول الأمريكي ساعة كاملة للسبب نفسه.



وتوقعت الأرصاد الجوية استمرار وجود الدخان، لكن بكثافة أقل، مع درجات حرارة تصل إلى 32 درجة مئوية، بينما يُنتظر هطول أمطار اليوم (السبت) قد تساعد في تنقية الأجواء، رغم صعوبة تقدير مدى فاعليتها.



وأشارت التوقعات إلى استمرار الأمطار حتى صباح الأحد، على أن يبدأ الدخان في الانقشاع تدريجيًا قبل موعد انطلاق النهائي، مع حرارة متوقعة تبلغ نحو 29 درجة مئوية.