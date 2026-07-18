ما إن أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اسم الحكم الذي سيدير نهائي كأس العالم غداً (الأحد)، حتى سادت حالة من القلق بين الجماهير الأرجنتينية، بعدما أُسندت المهمة إلى الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، الذي ارتبط اسمه بواحدة من أكثر ذكريات التانغو مرارة في مونديال قطر 2022.



وكان فينتشيتش قد أدار المباراة الافتتاحية للأرجنتين أمام المنتخب السعودي، التي انتهت بفوز الأخضر التاريخي بنتيجة 2-1، في مفاجأة تعد من أكبر مفاجآت تاريخ كأس العالم.



ولا يرتبط الجدل هذه المرة بكفاءة الحكم السلوفيني، بل باستحضار تلك الذكرى، التي أعادت إلى الأذهان بداية الأرجنتين المتعثرة في قطر، قبل أن تنجح لاحقاً في قلب المشهد والتتويج باللقب العالمي. ومنذ ذلك اللقاء، لم يُدر فينتشيتش أي مباراة أخرى للأرجنتين في كأس العالم، وهو ما دفع بعض الجماهير إلى اعتبار تعيينه مجدداً «فألًا غير مريح»، وإن كان الأمر لا يتجاوز الجانب النفسي.



وجاء هذا التعيين أيضاً في ظل استمرار الجدل حول مزاعم رافقت مشوار الأرجنتين في النسخة الحالية، إذ اتهمت بعض الأصوات المنتخب بالحصول على معاملة تحكيمية مميزة، وهي ادعاءات رفضها «فيفا» مراراً، مؤكداً استقلالية لجنة الحكام وعدم وجود أي تدخل في تعييناتها أو نتائج المباريات.



ورغم هذه المخاوف، يُعد فينتشيتش من أبرز الحكام الأوروبيين خلال السنوات الأخيرة، إذ أدار نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، كما قاد مواجهة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024، قبل أن يواصل المنتخب الإسباني طريقه نحو التتويج باللقب.



وخلال مونديال 2026، أدار الحكم السلوفيني ثلاث مباريات، جمعت البرازيل والمغرب، والجزائر والأردن، والمكسيك والإكوادور، وأشهر خلالها سبع بطاقات صفراء وبطاقة حمراء مباشرة واحدة، كانت من نصيب مدافع الإكوادور بييرو هينكابي.