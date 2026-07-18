تواجه مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026 بين منتخبي إنجلترا وفرنسا أزمة جماهيرية، بعدما بقي نحو 7 آلاف تذكرة متاحة للبيع قبل ساعات من انطلاق المواجهة المرتقبة.



وبحسب التقارير، دفع ضعف الإقبال الجماهيري الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى خفض أسعار التذاكر، في محاولة لتعزيز الحضور الجماهيري في المباراة التي تجمع المنتخبين بعد خسارتهما في الدور نصف النهائي.



وشهدت أسعار تذاكر الفئة الأولى انخفاضاً كبيراً، بعدما تراجعت من 855 جنيهاً إسترلينياً إلى نحو 500 جنيه إسترليني، فيما لا تزال آلاف التذاكر متاحة عبر منصة إعادة البيع الرسمية، بأسعار تبدأ من 346 جنيهاً إسترلينياً.



وتأتي الأزمة رغم الأسماء الكبيرة التي يضمها المنتخبان، إذ تجمع المواجهة بين منتخب إنجلترا، الذي يضم عدداً من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، ونظيره الفرنسي، أحد أقوى المنتخبات في السنوات الأخيرة، في مباراة يسعى خلالها الطرفان إلى إنهاء مشوارهما في البطولة على منصة التتويج.



وتحمل مواجهة المركز الثالث أهمية معنوية كبيرة للمنتخبين، بعد ضياع حلم الوصول إلى النهائي، إذ تبحث إنجلترا عن تعويض خسارتها أمام الأرجنتين، بينما تسعى فرنسا إلى تجاوز سقوطها أمام إسبانيا، وإنهاء مشاركتها المونديالية بالميدالية البرونزية.



ورغم قيمة المباراة الفنية والتاريخ الكبير للمنتخبين، فإن ضعف الطلب على التذاكر يطرح تساؤلات حول الإقبال الجماهيري على مباريات تحديد المركز الثالث، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف السفر والإقامة خلال البطولة.