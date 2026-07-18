في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ نهائيات كأس العالم، سيشهد نهائي مونديال 2026 تقديم «خواتم الأبطال» للمرة الأولى في مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، في خطوة تنقل أحد أشهر التقاليد الرياضية الأمريكية إلى كرة القدم العالمية.



وسيتم إصدار مجموعة محدودة تضم 2026 خاتماً، يُمنح منها 30 خاتماً لأفراد المنتخب المتوج باللقب، فيما سيُطرح 1,996 خاتماً للجماهير حول العالم بوصفها منتجاً رسمياً مرخصاً، وذلك عقب معرفة بطل العالم في المواجهة المرتقبة، مساء غد (الأحد)، بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب نيويورك نيوجيرسي.



وبعد التتويج، لن يكتفي المنتخب الفائز برفع الكأس الأيقونية والتقلد بالميداليات الذهبية، بل سيحصل أيضاً على رمز جديد يجسد إنجاز التتويج، عبر خواتم الأبطال التي تُقدم للمرة الأولى في تاريخ البطولة.



وسيحمل كل خاتم رقماً تسلسلياً فريداً ضمن الإصدار المحدود المكوّن من 2026 نسخة، في إشارة إلى نسخة البطولة الحالية. وسيُمنح 30 خاتماً للمنتخب البطل، بينما ستُطرح النسخ المتبقية، وعددها 1,996 خاتماً، للجماهير في مختلف أنحاء العالم.



ويحمل أحد جانبي الخاتم مجسم كأس العالم FIFA، فيما يُخصص الجانب الآخر ليجسد هوية المنتخب الفائز. كما يُصنع كل خاتم وفق مقاس صاحبه، ويُرفق بشهادة أصالة ورقم تسلسلي خاص.



وعقب صافرة النهاية مباشرة، سيتسلم قائد المنتخب البطل ومدربه خاتمين مؤقتين تخليداً للحظة التتويج، على أن تُصنع الخواتم الـ30 لاحقاً وفق المقاسات الشخصية لكل مستحق، قبل تسليمها رسمياً، لتبقى ذكرى دائمة لإنجاز تاريخي.