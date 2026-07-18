صدّق أو لا تصدّق أن مدافع المنتخب الإسباني المتوج بلقب كأس العالم مونديال 2010، لم ينجح في الحصول على تأشيرة تمنحه الدخول إلى الأراضي الأمريكية لحضور نهائي لا روخا والتانغو يوم غدٍ.



وكان بطل العالم المدافع جوان كابديفيلا، وجّه رسالة عبر حسابه الرسمي بمنصة «X»، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للاستنجاد به بعد أن رفضت سلطات الهجرة في الولايات المتحدة منحه تأشيرة الدخول إلى أراضيها.



فيما قالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إن كابديفيلا كان قد رتب كل شيء للسفر إلى نيويورك مع عائلته لحضور المباراة النهائية على ملعب نيوجيرسي في مدينة نيويورك الأمريكية، ولكن عاد طلب التأشيرة بردّ سلبي مما أثار حالة من الخيبة للنجم السابق دفعته إلى توجيه رسالة إلى ترمب.



وأضافت المصادر ذاتها أن طلب الحصول على تصريح السفر الإلكتروني (ESTA) لجوان كابديفيلا وأفراد عائلته رُفض؛ ولذلك لم يتردد اللاعب السابق في مناشدة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عبر حسابه على موقع «إكس» طلبًا للمساعدة.



وقال كابديفيلا في تغريدته التي وجهها للرئيس الأمريكي: أحتاج للمساعدة يا دونالد ترمب، أُبلغتُ للتو بأنني لن أتمكن من الذهاب إلى المباراة النهائية مع أطفالي؛ لأن طلبي للحصول على تصريح السفر الإلكتروني (ESTA) رُفض.



وأعرب جوان كابديفيلا عن أسفه لهذا الوضع قائلًا: هل يُمكن لأحد مساعدتي في هذا الأمر؟ لا يُمكنكم تخيل مدى رغبتي في التواجد هناك مع جميع زملائي من فريق التتويج بكأس العالم 2010، ومع هذا الفريق لتشجيعه.



وتابع: لا أُصدق أنه لن يُسمح لي بدخول الولايات المتحدة وأنني سأُفوّت هذه اللحظة مع أطفالي الذين يُحبون كرة القدم كثيراً.