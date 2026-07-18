استنفرت السلطات في المكسيك ودول الجوار، الجمعة، عقب زلزال قوي بلغت شدته 7.3 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الجنوبي للمكسيك وامتدت ارتداداته إلى غواتيمالا والسلفادور، ما دفع الجهات المختصة إلى إطلاق تحذيرات احترازية من احتمال تشكل أمواج تسونامي، وسط متابعة ميدانية واسعة لتقييم الموقف وتفعيل خطط الاستجابة للطوارئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على بعد 48 كيلومترًا جنوب غربي بلدة أكيليس سيردان التابعة لولاية تشياباس الساحلية، فيما سجلت المنطقة سلسلة من الهزات الارتدادية تراوحت بين المتوسطة والقوية، بحسب ما أوردته شبكة CNN.

وفي أعقاب الزلزال، أصدر مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ تنبيهًا بشأن احتمال تشكل أمواج تسونامي خطرة ضمن نطاق يصل إلى 300 كيلومتر من مركز الزلزال، موضحًا أن ارتفاع الأمواج قد يبلغ نحو متر واحد فوق مستوى المد على أجزاء من السواحل المكسيكية والغواتيمالية.

ورغم قوة الزلزال، أكدت السلطات المكسيكية أن المؤشرات الأولية لا تشير إلى وقوع خسائر جسيمة. وقال وزير البحرية المكسيكي رايموندو بيدرو موراليس أنخيليس إن عمليات التقييم الميداني لم تكشف عن أضرار كبيرة، مشيرًا إلى أن التأثير الأبرز يتمثل في احتمال ارتفاع منسوب المياه على بعض الشواطئ بنحو نصف متر، داعيًا المواطنين إلى تجنب الاقتراب من السواحل حتى انتهاء التحذيرات الاحترازية.

من جهته، أوضح حاكم ولاية أواكساكا سالومون خارا كروز أن سكان عاصمة الولاية شعروا بالهزة الأرضية بدرجة متوسطة، مؤكدًا أن السلطات المحلية لم تسجل حتى الآن أي أضرار كبيرة أو خسائر تستدعي القلق.

وفي غواتيمالا، أعلن الرئيس برناردو أريفالو عدم ورود أي تقارير عن وقوع ضحايا حتى الآن، لافتًا إلى أن أجهزة الدولة باشرت تنفيذ خطط الاستجابة للطوارئ واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبًا لأي تطورات.

أما في السلفادور، فأكدت إدارة الإطفاء أن فرقها لم ترصد أي أضرار ناجمة عن الزلزال، فيما تواصل السلطات مراقبة الوضع بالتنسيق مع الجهات المختصة في المنطقة.

ويأتي هذا الزلزال في ظل النشاط الزلزالي المعروف بمنطقة المحيط الهادئ، التي تُعد جزءًا من «حزام النار»، أحد أكثر الأحزمة الجيولوجية نشاطًا في العالم، حيث تتكرر الزلازل والبراكين بفعل حركة الصفائح التكتونية.