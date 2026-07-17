ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة، اليوم، قبالة سواحل ولاية تشياباس جنوب المكسيك، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من احتمال تشكل أمواج مد عاتية «تسونامي»، فيما شعر بالهزة سكان في جواتيمالا والسلفادور.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع بالقرب من مدينة بويرتو ماديرو المكسيكية، على عمق نحو 10 كيلومترات، فيما حذّر نظام الإنذار من التسونامي في الولايات المتحدة من احتمال وصول أمواج خطرة إلى السواحل الواقعة ضمن نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

وتسببت الهزة في اهتزاز المباني وإخلاء عدد منها في جواتيمالا، كما شعر بها سكان ولاية أواكساكا جنوب المكسيك، دون ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات.