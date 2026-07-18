تسببت العواصف الرعدية في إلغاء الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الإسباني، اليوم (السبت)، قبل مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم المقررة إقامته غداً (الأحد).



وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه لن تكون هناك فرصة أخرى لإقامة تدريب بديل للمنتخب الإسباني، فيما لم يكشف عن مصير الحصة التدريبية الخاصة بالمنتخب الأرجنتيني، المقررة عند الـ11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (15:30 بتوقيت غرينتش).



من جانبه، أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعليق تدريب المنتخب على ملاعب مركز ميلاني لين التدريبي في ولاية نيوجيرسي، التزاماً ببروتوكولات السلامة المعتمدة للتعامل مع العواصف في الولايات المتحدة.



وأشار الاتحاد إلى أن اللاعبين اكتفوا بإجراء تمارين إحماء داخلية، في ظل الظروف الجوية غير الملائمة، قبل المواجهة المرتقبة على اللقب العالمي.



وتقام المباراة النهائية غداً عند الـ15:00 بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش و22:00 بتوقيت السعودية).