توصل نادي تشيلسي الإنجليزي إلى اتفاق مع أستون فيلا للتعاقد مع نجمه مورغان روجرز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة قياسية.

الأغلى في تاريخ تشيلسي

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مورغان روجرز سينضم إلى تشيلسي بعقد يمتد ست سنوات، مقابل 117 مليون جنيه إسترليني (157 مليون دولار)، ليصبح أغلى صفقة شراء في تاريخ النادي اللندني.

موعد الفحص الطبي

وأوضحت التقارير أن روجرز سيخضع للفحوصات الطبية غداً (الإثنين)، بعدما تفوق تشيلسي على جاره أرسنال في سباق التعاقد مع لاعب الوسط الهجومي، البالغ من العمر 23 عاماً.

أرقام لافتة وقيمة سوقية مرتفعة

وخاض مورغان روجرز 55 مباراة بقميص أستون فيلا في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 14 هدفاً، وقدم 12 تمريرة حاسمة، فيما تُقدّر قيمته السوقية بـ90 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».