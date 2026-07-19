كشف سبورتينغ لشبونة البرتغالي عن التفاصيل المالية الكاملة لصفقة انتقال نجمه البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو إلى النادي الأهلي السعودي، في صفقة وُصفت بـ«الضخمة»، وتؤكد طموحات «الراقي» للمنافسة على جميع الألقاب.



وأوضح النادي البرتغالي في بيان رسمي أن التكلفة الإجمالية التي سيتحملها الأهلي تنقسم إلى 3 بنود رئيسية، يتصدرها مبلغ ثابت بقيمة 45 مليون دولار، إضافة إلى 5 ملايين دولار كمتغيرات مرتبطة بأداء اللاعب والفريق، ليصل إجمالي قيمة بطاقة اللاعب إلى 50 مليون دولار، أي مايعادل 187 مليون ريال.



وأكد سبورتينغ لشبونة أن نظيره الأهلي سيتحمل كامل مبالغ «آلية التضامن» الخاصة بالفيفا البالغة نحو 2.25 مليون دولار، التي تذهب للأندية التي ساهمت في تكوين اللاعب مثل برشلونة وبراغا.



كما أوضح البيان أن عمولات الوسطاء والوكلاء تبلغ 10% من قيمة الصفقة، أي ما يعادل 4.5 مليون دولار، وترتفع إلى 5 ملايين في حال تفعيل كامل المتغيرات.



وتعكس هذه الأرقام الفلكية حجم الاستثمار الكبير الذي يضخه الأهلي في سوق الانتقالات، ورغبته الجادة في بناء فريق قادر على حسم البطولات المحلية والقارية خلال الموسم القادم.