عُطل عالمي يضرب فيسبوك وإنستغرام.. وميتا تلتزم الصمت

تعرضت منصتا (فيسبوك) و(إنستغرام) لعطل تقني واسع النطاق، اليوم الأحد، بعدما فوجئ آلاف المستخدمين حول العالم بتوقف الخدمات بشكل مفاجئ، شمل تعطل تسجيل الدخول، وتوقف تحديث الصفحات الرئيسية، وظهور رسائل خطأ متكررة على المنصتين.

وبدأت البلاغات تتصاعد منذ ساعات الصباح الأولى، في وقت أظهرت فيه بيانات موقع رصد الأعطال (داون ديتيكتور) ارتفاعًا حادًا في الشكاوى خلال دقائق، بينما امتدت المشكلات إلى عدد من خدمات شركة ميتا المالكة للمنصتين.

رسائل خطأ وتسجيل خروج مفاجئ

واجه مستخدمو نسخة الويب من فيسبوك رسالة تفيد بأن الحساب «غير متاح مؤقتًا بسبب مشكلة في الموقع»، فيما أخفقت محاولات تسجيل الدخول لدى عدد كبير من المستخدمين، وتعرض آخرون لتسجيل خروج تلقائي من حساباتهم على تطبيقات الهواتف والموقع الإلكتروني.

وامتدت الأعطال إلى الصفحات الرئيسية في فيسبوك وإنستغرام، إذ توقفت المنشورات عن التحديث أو أصبحت تُحمّل ببطء شديد، بينما أبلغ مستخدمون عن تعطل إرسال الرسائل عبر تطبيق (ماسنجر) وصعوبة تحميل الصور ومقاطع الفيديو، ما جعل التجربة اليومية على المنصتين شبه متوقفة.

صمت ميتا يزيد الغموض

حتى لحظة كتابة هذه السطور، لم تصدر شركة ميتا أي بيان رسمي يوضح سبب العطل أو يحدد موعدًا لاستعادة الخدمات بصورة كاملة.

ورغم أن لوحات متابعة حالة خدمات الشركة المخصصة للأعمال أظهرت استمرار عمل بعض واجهات البرمجة والخدمات التجارية، فإن المنصات الموجهة للمستخدمين ظلت تعاني اضطرابات ملحوظة، ما دفع ملايين المستخدمين إلى التوجه نحو منصة (إكس) لتبادل المعلومات ومتابعة آخر المستجدات حول الانقطاع المفاجئ.