أعلنت الكونغو الديمقراطية، اليوم، ارتفاع حصيلة الإصابات بفايروس إيبولا في البلاد إلى 2,267 والوفيات إلى 893 شخصًا.

وذكرت وزارة الاتصال والإعلام الكونغولية أن إجمالي الحالات المؤكدة بفايروس إيبولا يبلغ 2,267 حالة، و893 حالة وفاة​​​.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية في 17 مايو الماضي، أن تفشي فايروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مُشيرةً إلى أنه يشكل خطرًا على دول أخرى، وتُقيّم المنظمة خطر انتشار الفايروس إقليميًا بأنه مرتفع.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 يونيو الماضي، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فايروس بونديبوغيو (سلالة إيبولا)، ووفقًا للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.