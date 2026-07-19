نفى وزير الاتصال الحكومي المتحدث باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني الأنباء التي ترددت حول إخلاء مطار العقبة والميناء، مؤكداً أنهما يعملان بشكل طبيعي، لافتاً إلى أن أي مخاطر محتملة يتم التحذير بشأنها من قبل الجهات الأردنية المختصة. وأعلن المومني أن السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء مطار العقبة أو الميناء. وأكد أنه لم يسجل لدى الجهات الأردنية المختصة تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية (بترا).



وكانت السفارة الأمريكية في الأردن أعلنت، اليوم (الأحد)، إخلاء مطار وميناء العقبة الدوليين جنوب المملكة؛ بسبب «تهديد محدد وموثوق». وأفادت السفارة في بيان «ننصح بشدة جميع الأمريكيين بتجنّب السفر إلى المطار أو الميناء، ونحثهم على مواصلة اتباع جميع التوجيهات الأمنية الصادرة عن السلطات الأردنية».



وفيما لم تقدم السفارة مزيداً من التفاصيل عن طبيعة التهديد، نفى مدير عام شركة موانئ العقبة تعرّض الميناء للإغلاق. وقال لوكالة «رويترز» إن الميناء يعمل والبواخر موجودة كالعادة ولا يوجد أي إغلاق أو إخلاء.



يذكر أن جنديين أمريكيين قتلا في الأردن بقصف إيراني، (الجمعة)، بحسب ما أعلنت قيادة القوات الأمريكية المركزية «سنتكوم»، أمس (السبت)، وهما أول قتيلين أمريكيين منذ استئناف الأعمال القتالية في السابع من يوليو.