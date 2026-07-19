غادرت بعثة فريق الوحدة فجر اليوم (الأحد)، مطار جدة إلى مدينة أنطاليا التركية، وذلك من أجل إقامة معسكر إعدادي يبدأ من اليوم (الأحد) إلى يوم (الخميس) السادس من أغسطس القادم، يشمل تدريبات صباحية ومسائية.



وسيجري الفريق الوحداوي خمس مباريات ودية، خلال المعسكر الخارجي، وضم المدرب سلافشي فوجنيسكي 25 لاعباً، وسيخضعون لاختبارات لياقية وفنية من خلال التدريبات اليومية والمباريات الودية من أجل اختيار التشكيل المناسب الذي سيخوض به منافسات دوري يلو، إلى جانب اكتشاف حاجات الفريق الفنية من لاعبين محليين قبل إغلاق فترة التسجيل، إذ ستعطى الفرصة كاملة لجميع العناصر قبل رفع المدرب سلافشي تقريراً فنياً عن كل لاعب، إما بالبقاء أو عدم الحاجة الفنية له والبحث عن البديل المناسب.