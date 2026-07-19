بدأت الفنانة غادة عبدالرازق، استعداداتها للعودة إلى دراما رمضان المقبل، بعدما اعتذرت في وقت سابق عن المشاركة في مسلسل الفنان محمد رمضان الجديد، دون الكشف عن أسباب الاعتذار، في خطوة فتحت الباب أمام مشروعين دراميين جديدين.

وتخوض غادة الموسم القادم للمرة الأولى بمسلسلين منفصلين، يتكون كل منهما من 15 حلقة، ضمن استمرار رهانها على الأعمال القصيرة، التي حققت حضوراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة.

ويحمل العمل الأول عنوان «خيوط من ذهب»، ويجمعها بالمؤلف أيمن سلامة، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج ممدوح شاهين، فيما يتولى أمير شوقي إخراج العمل الثاني، من تأليف شادي محسن، على أن يُعلن لاحقاً عن بقية تفاصيله وأبطاله.

ومن المنتظر، أن تبدأ غادة عبدالرازق، التحضيرات للمسلسلين عقب انتهاء إجازتها الصيفية، تمهيداً لانطلاق التصوير استعداداً لعرضهما ضمن خريطة دراما رمضان.

وكان آخر ظهور درامي لغادة عبدالرازق، في مسلسل «شباب امرأة»، الذي شارك في بطولته يوسف عمر، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وجوري بكر، ولينا صوفيا، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج أحمد حسن.