كشفت الفنانة المصرية عبير صبري للمرة الأولى الصعوبات التي واجهتها خلال فترة طلاقها، مؤكدة أنها مرت بحالة نفسية قاسية دفعتها للابتعاد عن الظهور الإعلامي.

تفاصيل المعاناة

وأوضحت في لقائها مع الإعلامية هبة حيدري أن تداعيات الانفصال انعكست بقوة على حالتها النفسية، إذ تعرضت لنوبات هلع متكررة، وشعرت بأنها فقدت توازنها وثقتها بنفسها حتى إنها لم تعد تستطيع الوقوف أمام المرآة أو تقبل صورتها، واصفة تلك المرحلة بأنها كانت من أقسى التجارب التي مرت بها.

رحلة التعافي

وأضافت أن رحلة التعافي لم تكن سهلة، بل احتاجت إلى وقت طويل لاستعادة قوتها والتصالح مع نفسها، مشيرة إلى أن الإيمان بالله والتقرب إليه كانا العامل الأهم في تجاوز تلك الأزمة والبدء من جديد.

الزواج من جديد

وعن إمكانية خوض تجربة الزواج مرة أخرى، أكدت أنها لا ترفض الفكرة لكنها لا تبحث عنها في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنها تؤمن بأن لكل شيء موعدًا ونصيبًا، وأنها ستقدم على هذه الخطوة فقط إذا وجدت الشخص الذي يمنحها الصدق والأمان والاحتواء.

الدفاع عن محمد صلاح وشيرين

وتطرقت عبير إلى عدد من الشخصيات البارزة، مؤكدة أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تمتلك مكانة استثنائية ووصفتها بأنها صوت مصر العظيم، معربة عن ثقتها في قدرتها على تجاوز أزمتها الحالية والعودة بقوة إلى الساحة الفنية.

كما أعربت عن دعمها الكامل لنجم الكرة المصرية محمد صلاح، معتبرة أن الانتقادات المتكررة التي يتعرض لها لا تعكس حقيقة مكانته، بل تأتي ضمن حملات ممنهجة تستهدف التقليل من الرموز المصرية الناجحة.