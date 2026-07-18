دعا نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان المصري أشرف زكي الفنانين إلى التكاتف والاصطفاف لدعم قضية حق الأداء العلني، مؤكداً أنها تمثل حقاً أصيلاً لجميع الفنانين، وليست مرتبطة بجيل أو أسماء بعينها، بل تمس حاضر المهنة ومستقبل العاملين بها.

استدعاء مواقف النقابة

وأشار أشرف زكي، في بيان رسمي، إلى أن نقابة المهن التمثيلية شهدت عبر تاريخها مواقف مشرفة للدفاع عن حقوق أعضائها، مستشهداً بموقف الفنانة الراحلة تحية كاريوكا خلال الاعتصام دفاعاً عن قانون 103، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة مماثلة بين الفنانين.

دعوة للحشد

كما وجه نقيب المهن التمثيلية دعوة إلى جميع أعضاء النقابة لحضور الاجتماع المقرر مساء الأربعاء القادم بمقر نادي النقابة، مشدداً على أن وحدة الفنانين وتمسكهم بحقوقهم تمثل الضمان الحقيقي للحفاظ على حق الأداء العلني وصون حقوق الأجيال الحالية والقادمة.

خلفية الأزمة

ويأتي هذا التحرك في ظل الجدل المتصاعد حول حق الأداء العلني، منذ المقترح الذي تقدم به الفنان عضو مجلس الشيوخ ياسر جلال أمام لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ في مايو الماضي لتفعيل هذا الحق، وهو المقترح الذي حظي بدعم عدد من الفنانين والنقابات الفنية في مقابل اعتراض بعض المنتجين.