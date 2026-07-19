سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري، اليوم، 13.44 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع.



ففي البنك الأهلي المصري، بلغ السعر 13.49 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، 13.49 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 13.47 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 13.52 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.



أما في مصرف أبو ظبي التجاري، فسجل 13.12 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع، وفي بنك البركة، 13.47 جنيه للشراء و13.54 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 13.49 جنيه للشراء و13.57 جنيه للبيع.



تعاملات أمس



شهد سعر الريال السعودي استقراراً أمام الجنيه المصري خلال تعاملات أمس، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، حيث ظلت أسعار الصرف عند مستوياتها المسجلة في آخر التعاملات.



وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.19 جنيه للشراء و13.25 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري 13.21 جنيه للشراء و13.25 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، بلغ السعر 13.41 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 13.39 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل 13.44 جنيه للشراء و13.48 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، 13.46 جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع.