كشف رصد أجرته «عكاظ» تسجيل 15 شركة مدرجة في مؤشري «تاسي» و«نمو» أدنى سعر تاريخي خلال تداولاتها اليوم (الأحد)، منها 11 شركة وصندوق في مؤشر «تاسي» و4 شركات في مؤشر «نمو».



ووفقاً للرصد، فإن الشركات التي سجلت أدنى سعر تاريخي في مؤشر «تاسي» شملت:

تكوين 4.5 ريال

أسمنت الشمالية 6.53 ريال

الآمار 37.92 ريال

الدواء 40.5 ريال

النهدي 90.15 ريال

إس إم سي للرعاية الصحية 15.75 ريال

النايفات 9.52 ريال

تسهيل 29.64 ريال

توبي 6.1 ريال

الماجدية 6.92 ريال

صندوق ميفك ريت 3.33 ريال



أما الشركات المدرجة في سوق الأسهم الموازي «نمو» فشملت:

آلات الصيانة 22.5 ريال

الأعمال المتعددة 1.81 ريال

آيكتك 1.14 ريال

الجادة الأولى 3.28 ريال



وأغلق مؤشر «تاسي» متراجعاً بشكل طفيف فاقداً 3.465 نقطة بنسبة تراجع 0.03%، إذ تراجعت أسهم 190 شركة، فيما ارتفعت أسهم 65 شركة، أما مؤشر «نمو» فقد سجل تراجعاً بنسبة 0.37% فاقداً 82.98 نقطة، بانخفاض أسهم 38 شركة وارتفاع 25 شركة.