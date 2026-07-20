كشف معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» ارتفاع إيجارات المساكن المعروضة للإيجار في ألمانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسُجلت الزيادات في بعض المدن الكبرى الألمانية، حيث بلغت الزيادة 4.9%.



وأشار المعهد إلى وجود فروق كبيرة بين المدن، حيث ارتفعت إيجارات المساكن في كولونيا بنسبة 7.9%، وفي هامبورغ بنسبة 5.5%، بينما كانت الزيادات أقل بكثير في شتوتغارت بنسبة 0.9%، وبرلين بنسبة 1%.



تقلص المعروض



أوضح خبراء المعهد أن المعروض من المساكن للإيجار تقلص بشكل ملحوظ في العديد من المناطق، إذ انخفض عدد الإعلانات العقارية بنحو 12% مقارنة بمطلع عام 2022. وكان التراجع أكثر وضوحًا في العديد من المدن الكبرى، حيث انخفض المعروض في هامبورغ إلى أقل من النصف، بينما تراجع عدد الإعلانات في فرانكفورت بنسبة 43%.



ورأى خبير اقتصاد العقارات في المعهد، بيكا زاجنر، أن السبب الرئيسي لذلك هو بقاء كثير من السكان في مساكن لا تتناسب مع حاجاتهم الحالية، سواء كانت أكبر أو أصغر من اللازم، خوفًا من فقدان عقود الإيجار منخفضة التكلفة التي يتمتعون بها.



أسعار الفائدة



في المقابل، بدت الأوضاع مختلفة في سوق شراء العقارات، إذ ارتفعت الأسعار بوتيرة محدودة، حيث زادت أسعار الشقق السكنية والمنازل المنفصلة وشبه المنفصلة في ألمانيا بنسبة 0.8% لكل منهما مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.



وسجلت الأسعار أيضًا تفاوتًا بين المدن، إذ ارتفعت في دورتموند بنسبة 5%، بينما تراجعت في ميونخ بنسبة 1.9%.



وذكر المعهد أن المعروض من العقارات المعروضة للبيع ازداد بشكل كبير منذ بدء دورة رفع أسعار الفائدة، إذ تضاعف تقريبًا عدد إعلانات الشقق السكنية المعروضة للبيع في ألمانيا مقارنة بالربع الأول من عام 2022، كما ارتفع عدد إعلانات المنازل المنفصلة وشبه المنفصلة بنحو 140%.