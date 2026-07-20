توقع بنك مورغان ستانلي أن تصل إصدارات الديون العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى نحو 570 مليار دولار في 2026، بعدما بلغت الإصدارات حتى نهاية مايو الماضي نحو 236 مليار دولار، مما يضع السوق على مسار نمو بوتيرة تقارب أربعة أضعاف العام السابق.

وأشار البنك إلى توقعاته بأن ترتفع الإصدارات الصافية لسندات الشركات العملاقة المشغلة لمنصات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بنسبة تتراوح بين 30% و50% خلال 2026، بعد أن تجاوزت إصداراتها من السندات ذات الدرجة الاستثمارية 100 مليار دولار في 2025.



طفرات تكنولوجية



حذر بنك التسويات الدولية من أن سباق الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يتجه إلى تجاوز الطفرات التكنولوجية السابقة من حيث الحجم والسرعة، مما قد يفاقم الاضطرابات المالية إذا لم تحقق هذه الاستثمارات مكاسب إنتاجية تبرر تكلفتها الضخمة.

وأوضح البنك أن اعتماد شركات التكنولوجيا ومطوري الذكاء الاصطناعي على الاقتراض يزيد المخاطر داخل القطاع، خصوصًا مع توقعات بوصول الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى نحو 6 تريليونات دولار بحلول 2030. ونوه إلى أن المنافسة في سوق تتركز عوائدها لدى عدد محدود من الشركات تدفع القطاع إلى الإفراط في الاستثمار، مما قد يضاعف الخسائر المحتملة في حال تباطؤ الطلب أو خيّبت مكاسب الإنتاجية التوقعات.