أعلن محللو بنك مورجان ستانلي أن سوق الديزل الأوروبية تواجه أزمة حادة نتيجة اضطراب الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى دفع هوامش التكرير في القارة الأوروبية لمستويات قياسية.

وأوضح البنك الأمريكي في مذكرة صدرت أمس أن الوضع حرج للغاية، مشيرًا إلى أن نماذج العرض والطلب تشير إلى انخفاض المخزونات في أوروبا إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات.



مستويات قياسية



وأشار البنك إلى أن هوامش تكرير الديزل في شمال غرب أوروبا بلغت مستويات قياسية، بينما من المتوقع أن تبدأ المخزونات في الانخفاض اعتبارًا من أغسطس القادم لتصل إلى نحو 299 مليون برميل في نوفمبر 2026، وهو أدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ 2015 على الأقل.

ورغم ذلك، لا يتوقع البنك ارتفاع أسعار الديزل في السوق الأوروبية أكثر، إذ إن الأسعار الحالية تعكس بالفعل حالة التشدد في السوق. وخلال تعاملات (الإثنين)، ارتفعت العقود الآجلة للديزل الأوروبي بنحو 3.5% لتصل إلى 1219.5 دولار للطن، وهو أعلى مستوى منذ 20 مايو.