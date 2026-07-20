قفزت أسعار النفط 3% اليوم، إذ تجاوز خام برنت 90 دولارا للبرميل، في ظل توسيع الولايات المتحدة وإيران نطاق الهجمات في الشرق الأوسط، الأمر الذي عرقل مرور شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.77 دولار، أو 3.14%، إلى 90.87 دولار لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 11 يونيو الماضي، وتواصل مكاسبها بعد ارتفاعها 15.9% الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أبريل 2026.



أعلى مستوى



وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84.84 دولار للبرميل، مرتفعا 2.35 دولار أو 2.85%، وهو أعلى مستوى له منذ 12 يونيو، وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق 15.5% الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أوائل مارس.



وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة اليوم (الإثنين): «تجاوز سعر خام برنت في بورصة إنتركونتننتال حاجز 90 دولارا للبرميل هذا الصباح مع استمرار التصعيد في المنطقة».



وأضافوا:«تواصل الولايات المتحدة وإيران تبادل الضربات التي تلحق خسائر بشرية بالطرفين. وإذا استمر هذا التصعيد دون توقف، قد نعود إلى دوامة الهجمات على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة».