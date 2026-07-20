أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الإثنين)، نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من عام 2026 والتي أوضحت ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة بنسبة 1.3% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مدفوعًا بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 2.6% والقطاع الزراعي بنسبة 11.3%، في حين سجل القطاع التجاري انخفاضًا بنسبة 3.2%.

وأوضحت الإحصاء أن القطاع السكني سجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.6% نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 6.3%، والشقق بنسبة 1.1%، والأدوار السكنية بنسبة 0.4%، بينما انخفضت أسعار الفلل بنسبة 9.7%، كما انخفضت أسعار القطاع التجاري بنسبة 3.2% متأثرة بتراجع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 3.5% والعمائر بنسبة 0.6%، مقابل ارتفاع أسعار المعارض والمحلات التجارية بنسبة 0.4%. فيما واصل القطاع الزراعي نموه السنوي بارتفاع بلغت نسبته 11.3% نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بالنسبة نفسها.

وعلى أساس ربعي، أشارت الإحصاء أن الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفع بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الأول من العام، مدفوعًا بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 3.7%، والقطاع التجاري بنسبة 1%، والقطاع الزراعي بنسبة 1.3%.

وأضافت الإحصاء أنه فيما يتعلق بالمناطق الإدارية، ارتفعت أسعار العقارات في منطقتي الرياض ومكة المكرمة بنسبة 4.2% و0.4% على التوالي، فيما سجلت منطقتا الجوف والحدود الشمالية أعلى معدلات الارتفاع بنسبة 10.4% و4.6%، وفي المقابل، سجلت منطقة حائل أعلى معدل انخفاض في الأسعار بنسبة 10.1%، تلتها القصيم بنسبة 5.4%، ثم المدينة المنورة بنسبة 4.5%، ومنطقة الباحة بنسبة 2.8%.