على الرغم من إعلان واشنطن وطهران رسميا التخلي عن مذكرة التفاهم، كشفت إيران اليوم (الإثنين) أن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما زالت متواصلة.



وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ستواصل مساري الحرب والدبلوماسية بما يراعي مصالحها الوطنية.



وحول ما إذا كان باب الحوار مع الولايات المتحدة أصبح مغلقًا، قال بقائي: «أرفض ثنائية إما الحرب أو الدبلوماسية، فالدبلوماسية أداة نسعى من خلالها لتحقيق مصالحنا الوطنية، شأنها شأن الحرب».



وأضاف في مؤتمر صحفي في طهران «لقد أُبلغنا عبر وسطاء، وتلقينا رسائل خلال الأيام الماضية، دون الخوض في التفاصيل، لكن المهم أن الجهاز الدبلوماسي كان نشطًا في الأيام الأخيرة، وقد نُقلت إلينا أفكار عبر بعض الوسطاء».



وبشأن الأمريكية من أصل إيراني التي أعلن إطلاق سراحها من سجن إيراني، أوضح بقائي أنها لم تكن سجينة أو تواجه تهما تتعلق بالتجسس.



من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أن الجيش الأمريكي أكمل تاسع جولة على التوالي من الضربات ضد إيران، مستهدفًا منشآت المراقبة الساحلية والدفاع الجوي العسكرية الإيرانية.



وأشارت في منشور على «إكس» إلى أن الضربات استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات، وذلك «بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين العابرين لمضيق هرمز».



ولم ترد على الفور أنباء من إيران بشأن وقوع أي ضحايا أو أضرار جراء الهجمات الأمريكية.



وكان الجيش الأمريكي أعلن ليل (الأحد-الإثنين) أنه بدأ بتنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة التاسعة تواليًا. وقالت القيادة المركزية في بيان: «ستواصل هذه الضربات تقويض القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين العابرين لمضيق هرمز».



فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بورود أنباء عن ضربات أمريكية على مدينة تبريز، وسماع دوي انفجارات في بندر ماهشهر وبندر إمام خميني في جنوب غربي إيران. وأكدت وكالة مهر بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في كنارك وبسماع دوي انفجارات في مدينة جابهار بجنوب شرقي إيران.



وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، أسفرت الضربات الأمريكية منذ 27 يونيو عن مقتل 50 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 500.