شهدت الجوائز الفردية اكتساحاً كبيراً لنجوم منتخب إسبانيا بطل كأس العالم 2026، بعد أن حصد 3 من ﻻعبيه عليها، فيما ذهبت الجائزة الرابعة للنجم الفرنسي كيليان مبابي.



ونال الإسباني رودري، الذي قدّم أداءً استثنائيًا في خط الوسط خلال المباريات الثماني التي خاضها مع منتخب «لا روخا»، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة، بعدما قاد إسبانيا إلى التتويج باللقب للمرة الثانية.



ورغم إخفاقه في بلوغ النهائي للمرة الثالثة تواليًا، سجّل النجم الفرنسي كيليان مبابي 10 أهداف مذهلة في ثماني مباريات فقط، ليفوز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس العالم ٢٠٢٦، كما اعتلى مبابي قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم برصيد 22 من ٢٢ مباراة من ٣ مشاركات في كأس العالم وهي: 2018 (4 أهداف)، 2022 (8 أهداف)، 2026 (10 أهداف)، ليتجاوز ليونيل ميسي الذي جاء ثانياً برصيد ٢١ من ٣٤ مباراة من ٦ مشاركات في كأس العالم وهي: 2006 (هدف واحد)، 2010 (بدون أهداف)، 2014 (4 أهداف)، 2018 (هدف واحد)، 2022 (7 أهداف)، 2026 (8 أهداف).



كما تُوِّج الإسباني أوناي سيمون بجائزة القفاز الذهبي بعدما حافظ على نظافة شباكه في سبع مباريات من أصل ثماني، بما في ذلك المباراة النهائية التي فازت فيها إسبانيا على الأرجنتين 1-0 بعد التمديد، ليقفز للمركز الثالث كأكثر الحراس حفاظاً على نظافة شباكهم برصيد ٩ مباريات وخلف كل من: الفرنسي فابيان بارتيز واﻹنجليزي بيتر شيلتون (10 شباك نظيفة في 17 مباراة) لكل منهما



وواصل باو كوبارسي انطلاقته المميزة في مسيرته الواعدة، بفوزه بجائزة FIFA لأفضل لاعب شاب، بعدما لعب دورًا محوريًا في دفاع إسبانيا الذي لم يستقبل سوى هدف واحد طوال البطولة.



وبذلك يسدل الستار على واحدة من أقوى نسخ كأس العالم بتتويج إسبانيا باللقب وهيمنتها على الجوائز الفردية، فيما خسر منتخب اﻷرجنتين لقبه واكتفى بالميداليات الفضية، ونال منتخب إنجلترا الميداليات البرونزية تاركاً المركز الرابع لمنتخب فرنسا.