أعرب المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني عن حزنه بعد خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا 0-1، مؤكداً أن لاعبيه قدموا كل ما لديهم وأن «لا روخا» استحق التتويج.



وقال سكالوني عقب المباراة التي أقيمت على ملعب «ميتلايف ستاديوم»: «نشعر بحزن كبير، لكننا قدمنا كل ما نملك. أهنئ إسبانيا، كانوا الأفضل واستحقوا الفوز».



وأضاف: «وصلنا إلى النهائي ونحن نعاني بدنياً، لكن اللاعبين قاتلوا حتى النهاية وهذا يدعو للفخر».



ووجه سكالوني رسالة دعم للاعبيه: «الوصول للنهائي ليس سهلاً. لا يمكن أن ألوم أي لاعب. بذل الجميع أقصى ما لديهم».



وبهذه الخسارة اكتفى حامل اللقب بالمركز الثاني للمرة الثانية، بينما تُوجت إسبانيا باللقب الثاني في تاريخها بعد غياب 16 عاماً.