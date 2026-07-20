أكد لاعب المنتخب الإسباني فيران توريس صاحب هدف الفوز في مرمى الأرجنتين الذي على إثره تُوج منتخب بلاده بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، أن هدفه كان «لـ47 مليون شخص، وليس لي ولا لزملائي اللاعبين».



وأضاف: «كان القدر مكتوباً أن نفوز بعيداً عن جماهيرنا، لكننا جعلناهم يشعرون بأنهم أقرب إلينا».



وأوضح توريس الذي اختير أفضل لاعب في المباراة النهائية رغم دخوله من مقاعد البدلاء: «تعرضت لانتقادات كثيرة خلال كأس العالم، لكن القدر مكتوب، وشكراً لله الذي يمنحني دائماً القوة للاستمرار».



واعترف المهاجم بصعوبة الفوز بالمباراة النهائية من أجل إضافة نجمة ثانية على قميص «لا روخا» وقال: «كل النهائيات صعبة، وعندما يكون ميسي في الفريق المنافس ينتابك ذلك التوتر، لكننا وثقنا دائماً بكرة القدم التي نقدمها وبأنفسنا».