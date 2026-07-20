أصدر نادي ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز وأعضاء مجلس الإدارة، بياناً رسمياً هنأ فيه المنتخب الإسباني بمناسبة تتويجه بلقب كأس العالم 2026، في إنجاز تاريخي يُعد اللقب العالمي الثاني في تاريخ الكرة الإسبانية.



وأعرب النادي عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مقدماً تهانيه إلى الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم على هذا التتويج الذي وصفه بالتاريخي، مؤكداً أنه يمثل مصدر فخر وسعادة لجميع أبناء إسبانيا.



كما خصّ ريال مدريد بالتهنئة المدير الفني للمنتخب، وجميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري، إضافة إلى لاعب النادي مارك كوكوريا، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبه المنتخب طوال البطولة.



واختتم النادي بيانه بتوجيه التهنئة إلى الجماهير الإسبانية كافة، مؤكداً أن هذا اللقب يُعد إنجازاً وطنياً يبعث على الفخر، ومختتماً رسالته بعبارة: «تهانينا لإسبانيا».