أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف إحدى محطات الكهرباء وتحلية المياه في دولة الكويت، ويُمثل اعتداءً مباشرًا على منشأة مدنية حيوية، وانتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج ويزيد حدة التوتر الإقليمي.

وأكدت مصر في بيان لوزارة خارجيتها اليوم، تضامنها الكامل مع دولة الكويت، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية منشآتها الحيوية، مجددة رفضها القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر

لأمن المدنيين واستقرار المنطقة.

ودعت مصر إلى الوقف الفوري للأعمال التصعيدية كافة، وتغليب الحلول الدبلوماسية بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة، ويجنب شعوبها مزيدًا من التوتر والتصعيد.