رفعت السلطات الإيطالية مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى في عدد من المدن، مع استمرار موجة الحر الشديدة التي تضرب مناطق واسعة من أوروبا وتدفع درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة.

وأعلنت الجهات الصحية حالة الإنذار الأحمر في 14 مدينة، محذرة من التداعيات الصحية لارتفاع درجات الحرارة، خصوصا على كبار السن والأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

كما سجلت عواصم الأقاليم الإيطالية إنذارات حرارية مرتفعة، وسط توقعات باستمرار تأثير الموجة الحارة خلال الأيام القادمة، ما دفع السلطات إلى تعزيز التحذيرات ودعوة السكان إلى اتخاذ إجراءات وقائية.

ويعتمد نظام الإنذار الحراري في إيطاليا على ثلاثة مستويات؛ حيث يشير اللون الأصفر إلى مرحلة ما قبل الخطر، بينما يعكس اللون البرتقالي وجود مخاطر صحية محتملة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، في حين يمثل اللون الأحمر أعلى درجات التحذير، ويعني أن الظروف الجوية قد تشكل خطرًا على صحة جميع السكان.