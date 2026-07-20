دخلت الهند مرحلة جديدة في سباق الفضاء، بعدما نجحت في إطلاق أول صاروخ طورته شركة فضائية خاصة محلية، في خطوة تعكس توسع دور القطاع الخاص في برنامجها الفضائي المتنامي.

وانطلق صاروخ «فيكرام 1» من مركز سريهاريكوتا الفضائي جنوبي البلاد، ليصل بعد أكثر من 15 دقيقة إلى مداره التشغيلي على ارتفاع نحو 450 كيلومترًا فوق سطح الأرض، وفقًا للجهة المطورة.

ويبلغ طول الصاروخ نحو 23 مترًا، وصُمم لحمل أقمار اصطناعية يصل وزنها إلى 350 كيلوغرامًا إلى المدار الأرضي المنخفض، فيما حملت رحلته التجريبية الأولى مجموعة من المعدات الاستعراضية التي طورتها شركات هندية ناشئة في مجال التكنولوجيا الفضائية.

ويمثل هذا الإطلاق محطة بارزة في مسار الهند نحو تعزيز حضورها في صناعة الفضاء التجارية، بعدما حققت خلال السنوات الماضية إنجازات مهمة، من بينها إرسال بعثة إلى مدار المريخ عام 2014، وتحقيق هبوط ناجح لمركبة على سطح القمر عام 2023.

وتواصل الهند خططها الطموحة لاستكشاف الفضاء، إذ تستهدف تنفيذ أول مهمة مأهولة مستقلة إلى المدار خلال السنوات القادمة، ضمن برنامج طويل المدى يهدف إلى إرسال بعثة بشرية إلى القمر بحلول عام 2040.