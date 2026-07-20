في الوقت الذي يثق فيه الآباء بأن منتجات الأطفال صُممت لتوفير الحماية والراحة، كشف عيب غير متوقع في أحد المنتجات عن خطر قد يتحول في لحظة إلى مأساة، ما استدعى سحب مئات الآلاف من القطع من الأسواق وتحذيراً عاجلاً للمستهلكين.

وأُعلن عن سحب نحو 211 ألف زوج من صنادل الأطفال من الأسواق، بعدما كشفت الجهات التنظيمية عن خلل في تصميمها يسمح بانفصال اللآلئ البلاستيكية المثبتة عليها بسهولة، ما يجعلها عرضة للابتلاع ويشكل خطراً كبيراً يتمثل في الاختناق، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى إصابات خطيرة أو الوفاة.

وبحسب المعلومات المتاحة، تلقت الجهة المصنعة 23 بلاغاً يفيد بانفصال الزينة البلاستيكية عن الصنادل، إلا أنه لم تُسجل حتى الآن أي إصابات بين الأطفال نتيجة هذا العيب.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، دُعي جميع المستهلكين إلى التوقف فوراً عن استخدام المنتج، وإعادته إلى منافذ البيع لاسترداد قيمته كاملة، دون اشتراط تقديم أي مستندات أو تحمل أي تكاليف.