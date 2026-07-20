حقق فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بالمستشفيات الجامعية في محافظة سوهاج إنجازاً طبياً لافتاً، بعدما نجح في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستخراج رصاصة طائشة استقرت داخل مخ طفل يبلغ من العمر سبعة أعوام.

وشكّلت الحالة تحدياً جراحياً بالغ الخطورة نظراً لحساسية موضع الرصاصة داخل أنسجة المخ، ما استدعى تدخلاً دقيقاً باستخدام أحدث التقنيات الطبية، مع وضع خطة علاجية متكاملة لضمان إزالة المقذوف دون الإضرار بخلايا المخ أو التسبب في أي مضاعفات عصبية.

وأكدت إدارة المستشفيات الجامعية أن الطفل خضع فور وصوله لسلسلة من الفحوصات والأشعة التشخيصية، قبل أن يتولى فريق طبي متعدد التخصصات الإعداد للعملية، التي أُجريت وفق أعلى المعايير الطبية، وانتهت بنجاح كامل.

وتمكن الفريق الجراحي من استخراج الرصاصة بدقة متناهية مع الحفاظ على سلامة أنسجة المخ، دون حدوث أي شلل أو مضاعفات عصبية، لتستقر الحالة الصحية للطفل بشكل ملحوظ، ويغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء.