في لحظات خاطفة، تحولت أجواء منزل هادئة إلى مشهد مأساوي، بعدما انهار جدار أسمنتي بشكل مفاجئ، مخلفاً ضحايا من الأطفال وموجة من الحزن خيمت على سكان المنطقة.

وشهدت ولاية تمنراست، جنوب الجزائر، أمس (الأحد)، حادثاً مأساوياً أسفر عن وفاة طفلين وإصابة امرأة بجروح متفاوتة، إثر انهيار جدار داخل منزل سكني في حي السلام.

وبحسب المعلومات الأولية، وقع الانهيار داخل منزل يتكون من ثلاث غرف، ما استدعى تدخل فرق الإنقاذ التي سارعت إلى موقع الحادث لانتشال الضحايا وتقديم الإسعافات اللازمة.

وتمكن عناصر الإنقاذ من انتشال جثماني طفلين يبلغان من العمر عاماً واحداً، وستة أعوام، بعدما فارقا الحياة تحت أنقاض الجدار، قبل نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث لاستكمال الإجراءات القانونية.

كما أُصيبت امرأة تبلغ من العمر 40 عاماً بإصابات متفاوتة في القدم، وتلقت الإسعافات الأولية في موقع الحادث، قبل نقلها إلى المستشفى لمواصلة العلاج وتلقي الرعاية الطبية.

وخلفت الحادثة حالة من الصدمة والحزن بين أهالي المنطقة، في انتظار استكمال التحقيقات لكشف ملابسات انهيار الجدار والأسباب التي أدت إلى وقوع هذه المأساة.