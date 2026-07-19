كشف تقرير تداول السعودية أن صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية في السوق الرئيسية بلغ نحو 109.3 مليون ريال خلال الأسبوع المنتهي في 16 يوليو 2026.



ووفقًا للتقرير، استحوذت المؤسسات الأجنبية على 39.74% من إجمالي المشتريات، و39.13% من إجمالي المبيعات خلال الأسبوع.



مبيعات السعوديين



في المقابل، بلغ صافي مبيعات الأفراد السعوديين نحو 186 مليون ريال، بضغط رئيسي من المستثمرين الأفراد المتخصصين الذين سجلوا صافي مبيعات بنحو 155.9 مليون ريال، ومحافظ الأفراد المدارة بنحو 133.1 مليون ريال، مقابل صافي مشتريات للمستثمرين الأفراد بنحو 60.1 مليون ريال، وكبار المستثمرين الأفراد بنحو 42.9 مليون ريال.



وبلغ صافي مبيعات المؤسسات السعودية نحو 7.3 مليون ريال، بضغط رئيسي من الصناديق الاستثمارية التي سجلت صافي مبيعات بنحو 218.5 مليون ريال، والجهات الحكومية بنحو 165.8 مليون ريال، مقابل صافي مشتريات للشركات بنحو 349.6 مليون ريال، ومحافظ المؤسسات المدارة بنحو 27.4 مليون ريال.