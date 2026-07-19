أظهر التقرير الأسبوعي لقيمة ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، الذي تنشره تداول السعودية، أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق الرئيسية بلغت 9,533.69 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 16 يوليو 2026، بانخفاض قدره 0.37%، وبقيمة بلغت 35.8 مليار ريال، مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه.



وبحسب التقرير، شكّلت قيمة ملكية المستثمر الأجنبي ما نسبته 4.62% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 16 يوليو 2026.



وعلى صعيد تصنيف المستثمر حسب السلوك الاستثماري، انخفضت ملكية المستثمرين المؤسسيين بنحو 35.67 مليار ريال لتصل إلى 9,119.74 مليار ريال، فيما انخفضت ملكية المستثمرين غير المؤسسيين بنحو 130 مليون ريال لتصل إلى 413.95 مليار ريال.



مشتريات المؤسسات الأجنبية



ووفقاً لتقرير «تداول»، فإن صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية في السوق الرئيسية بلغ نحو 109.3 مليون ريال خلال الأسبوع المنتهي في 16 يوليو 2026.



ووفقاً للتقرير، استحوذت المؤسسات الأجنبية على 39.74% من إجمالي المشتريات، و39.13% من إجمالي المبيعات خلال الأسبوع.



مبيعات السعوديين



في المقابل، بلغ صافي مبيعات الأفراد السعوديين نحو 186 مليون ريال، بضغط رئيسي من المستثمرين الأفراد المتخصصين الذين سجلوا صافي مبيعات بنحو 155.9 مليون ريال، ومحافظ الأفراد المدارة بنحو 133.1 مليون ريال، مقابل صافي مشتريات للمستثمرين الأفراد بنحو 60.1 مليون ريال، وكبار المستثمرين الأفراد بنحو 42.9 مليون ريال.



وبلغ صافي مبيعات المؤسسات السعودية نحو 7.3 مليون ريال، بضغط رئيسي من الصناديق الاستثمارية التي سجلت صافي مبيعات بنحو 218.5 مليون ريال، والجهات الحكومية بنحو 165.8 مليون ريال، مقابل صافي مشتريات للشركات بنحو 349.6 مليون ريال، ومحافظ المؤسسات المدارة بنحو 27.4 مليون ريال.