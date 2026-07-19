يستعد الاتحاد الألماني لكرة القدم للإعلان عن تعيين يورغن كلوب مدرباً للمنتخب الأول، خلفاً ليوليان ناغلسمان، الذي استقال عقب الخروج المخيب من دور الـ32 في كأس العالم 2026 أمام باراغواي.

اتفاق بانتظار الإعلان

وكان الاتحاد الألماني قد توصل إلى اتفاق مع كلوب، الذي يشغل حالياً منصب رئيس كرة القدم العالمية في مجموعة «ريد بول»، إلا أن المفاوضات مع المجموعة أخرت الإعلان الرسمي.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «يستعد يورغن كلوب لتوقيع عقده الرسمي لمدة أربع سنوات مدرباً جديداً للمنتخب الألماني بحلول الأسبوع القادم».

وأضاف: «لم يكن هناك أي شك في ذلك، كما أشارت التقارير خلال الأسابيع الماضية؛ إذ لم يكن الاتحاد الألماني يرغب في التعاقد مع أي مدرب سوى كلوب».

ماذا ينتظر كلوب مع ألمانيا؟

وسيبدأ كلوب مهمته بقيادة منتخب ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2027، ثم كأس الأمم الأوروبية 2028، قبل خوض نهائيات كأس العالم 2030.

ورحل يورغن كلوب عن ليفربول قبل 26 شهراً، بعد مسيرة استمرت تسعة أعوام، حقق خلالها العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2019، ثم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم التالي، ومنذ رحيله عن «الريدز»، لم يتولَّ أي مهمة تدريبية.