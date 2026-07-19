دانت الكويت -بأشد العبارات- هجوماً إيرانياً استهدف محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه مجدداً صباح اليوم (الأحد).



وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن تكرار الاستهداف المتعمد للمنشآت الحيوية والمدنية يعكس «نهجاً عدوانياً ممنهجاً»، ويمثل تصعيداً بالغ الخطورة وتهديداً جسيماً لسلامة المدنيين وأمنهم، فضلاً عن كونه انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.



وحملت الوزارة إيران كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الاعتداءات وما ينجم عنها من تداعيات وعواقب، موضحة أن الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، استناداً إلى حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.



وفي سياق متصل، دانت الكويت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين والأردن، مؤكدة تضامنها الكامل مع البلدين.



وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن الاعتداءات تمثل «انتهاكاً صارخاً» لسيادة البحرين والأردن وسلامة أراضيهما، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، معلنة وقوف الكويت إلى جانب البلدين، ودعمهما في الإجراءات التي يتخذانها كافة لحماية أمنهما وسيادتهما واستقرارهما.