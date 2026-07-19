استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم (الأحد) القائم بأعمال سفارة إيران في عمّان، وبلّغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضد استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة التي تستهدف أراضي الأردن، والبيانات التحريضية الاستفزازية التي تصدر عن جهات رسمية إيرانية بخصوص الأردن.



وأكد المتحدث باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن الوزارة طلبت من القائم بالأعمال نقل رسالة واضحة إلى بلاده بوقف الاعتداءات على الأردن فورًا، وأن أمن الأردن وسلامة مواطنيه يمثلان خطًا أحمرَ لا يمكن المساس به، وكذلك ضرورة وقف التصريحات التحريضية المرفوضة، مؤكدًا إدانة الوزارة واستنكارها للاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الأردن، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وأكد المجالي إدانة الأردن للاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تستهدف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، وتضامن الأردن المطلق ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.



وجدد المجالي التأكيد أن الأردن سيستمر في اتخاذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.



بدوره، نفى وزير الاتصال الحكومي المتحدث باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني إصدار السلطات المعنية أية قرارات بإخلاء في مطار العقبة أو الميناء.



وقال الدكتور المومني في تصريح صحفي إن مطار الملك الحسين الدولي والميناء في العقبة يعملان بشكل طبيعي، ولا توجد هناك أية مخاطر محتملة للتحذير بشأنها من قبل الجهات الأردنية المتخصصة، موضحاً أن الأمور تجري في سياقها الطبيعي وفقاً للإجراءات المعدة مسبقاً، التي من ضمنها إطلاق صافرات الإنذار من فوره.



وشدد المومني على أنه لم تسجل لدى الجهات الأردنية المتخصصة تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية.