أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم (الأحد)، اندلاع حرائق ووقوع أضرار جسيمة في منشآت تابعة لوزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، جراء هجمات إيرانية استهدفت مرافق مدنية وحيوية في البلاد.



وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، في بيان، إن «القوات المسلحة رصدت منذ فجر اليوم (الأحد) صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها»، مضيفاً: «العدوان الإيراني الآثم مستمر في استهداف المنشآت المدنية والحيوية في البلاد».



وأوضح أن «الاعتداءات طالت منشآت تابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المرافق والمنشآت الحيوية التابعة لها»، مؤكداً استمرار القوات المسلحة في تنفيذ مهامها ورفع جاهزيتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الكويت وأمنها واستقرارها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.



وكانت الكويت قد دانت -بأشد العبارات- هجوماً إيرانياً قالت إنه استهدف مجدداً محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه.



وحمّلت وزارة الخارجية الكويتية إيران كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الاعتداءات وما ينجم عنها من تداعيات وعواقب، مؤكدة أن بلادها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، استناداً إلى حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.