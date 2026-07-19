يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإدخال تقليد جديد إلى بطولة كأس العالم، بمنح المنتخب الفائز بنسخة 2026 خاتمًا تذكاريًا للأبطال للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وذلك قبل المباراة النهائية التي تجمع منتخبي الأرجنتين وإسبانيا مساء الأحد على ملعب «ميتلايف» في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

ووفقًا لما أعلنته تقارير إعلامية، خصص «فيفا» 30 خاتمًا حصريًا لأفراد المنتخب المتوج باللقب، في خطوة مستوحاة من تقاليد بعض البطولات الرياضية الأمريكية، وعلى رأسها دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، حيث يحصل اللاعبون والأجهزة الفنية على خواتم تذكارية عقب الفوز بالبطولة.

ولم يقتصر الأمر على الفريق البطل، إذ قرر الاتحاد الدولي إنتاج 1996 خاتمًا إضافيًا وطرحها للبيع أمام الجماهير، مع تزويد كل خاتم بشهادة أصالة وتصنيعه وفق مقاس المشتري، واصفًا إياه بأنه «رمز جديد للانتصار» في تاريخ كأس العالم.

جدل حول الأسعار والعائدات

وأثارت الخطوة جدلًا واسعًا بين جماهير كرة القدم، بعدما كشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن سعر الخاتم قد يصل إلى 112 ألف جنيه إسترليني، فيما تتراوح أسعار هذا النوع من الخواتم الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة بين 7400 و112 ألف جنيه إسترليني، بحسب التصميم والخامات المستخدمة.

ووفقًا للتقديرات، فإن بيع جميع الخواتم المطروحة للجمهور قد يحقق عائدات تتجاوز 200 مليون جنيه إسترليني، وهو ما دفع بعض المشجعين إلى انتقاد القرار، معتبرين أنه يعكس توجهًا متزايدًا نحو تعظيم الإيرادات التجارية المرتبطة بالبطولة.

في المقابل، يرى مؤيدو الفكرة أنها تمنح الجماهير فرصة لاقتناء قطعة تذكارية مرتبطة بأهم حدث كروي في العالم، وتضيف تقليدًا جديدًا إلى تاريخ البطولة.

سلسلة من الابتكارات

ويأتي استحداث خاتم الأبطال ضمن مجموعة من التغييرات التي شهدتها بطولة كأس العالم 2026، التي أثارت نقاشًا واسعًا، من بينها اعتماد فترات توقف لشرب المياه خلال بعض المباريات التي أقيمت في أجواء حارة، إلى جانب تنظيم عرض فني بين شوطي المباراة النهائية بمشاركة عدد من النجوم العالميين، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ نهائيات كأس العالم.

ومنذ انطلاق كأس العالم عام 1930، ظل كأس البطولة والميداليات الذهبية هما أبرز رموز التتويج الرسمية التي يحصل عليها المنتخب الفائز، ولم يسبق أن اعتمد الاتحاد الدولي تقليد منح «خاتم للأبطال» كما هو معمول به في بعض البطولات الأمريكية، خصوصًا دوري كرة السلة للمحترفين (NBA) ودوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

وتعكس هذه الخطوة توجه «فيفا» نحو استحداث منتجات تذكارية وتجارب جديدة مرتبطة بالبطولة، في ظل النمو الكبير للإيرادات التجارية والتسويقية لكأس العالم، التي أصبحت واحدة من أكثر الأحداث الرياضية تحقيقًا للعوائد المالية على مستوى العالم.