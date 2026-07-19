كشفت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) صعود أصول صناديق الاستثمار العامة في السعودية إلى 231.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2026، بارتفاع قدره 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، إذ بلغت حينها نحو 193 مليار ريال.



ووفقاً للبيانات جاء ارتفاع أصول صناديق الاستثمار خلال الفترة عقب ارتفاع أصول الصناديق المحلية التي تمثل 83% من إجمالي الأصول بنحو 17% لتبلغ نحو 192.1 مليار ريال، كما ارتفعت أصول الصناديق الأجنبية التي تمثل 17% من الإجمالي بنسبة 35% لتبلغ قيمتها نحو 39.6 مليار ريال.



ووفقاً للبيانات، بلغ عدد المشتركين بصناديق الاستثمار خلال الفترة نفسها نحو 1.59 مليون مشترك.



توزيع الصناديق



وتتوزع صناديق الاستثمار العامة إلى صناديق مفتوحة ومغلقة، حيث بلغ إجمالي أصول الصناديق المفتوحة نحو 199.1 مليار ريال، تشكل 86% من إجمالي أصول الصناديق، وبعدد صناديق بلغت 337 صندوقاً، فيما بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة نحو 32.6 مليار ريال، وبعدد صناديق 26 صندوقاً.



وبلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار العامة العاملة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 363 صندوقاً، مقابل 356 صندوقاً خلال الربع الذي سبقه.



وتتضمن أصول صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية أسهماً وسندات، وأدوات نقدية، وأصولاً أخرى، واستثمارات عقارية.