كشف مدير أعمال الموسيقار الكبير هاني شنودة تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الموسيقار الراحل، الذي توفي صباح اليوم عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات.

غيوبة وتدهور صحي حاد

وأوضح مدير أعماله في تصريح لـ«عكاظ» أن شهدت الحالة الصحية للموسيقار الراحل تدهورًا حادًا خلال الأيام الأخيرة في أحد المستشفيات بالقاهرة، إذ دخل في غيبوبة تامة قبل أن يفارق الحياة صباح اليوم، مؤكدًا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد تشييع الجثمان أو إقامة مراسم العزاء لحين وصول أبنائه إلى المستشفى.

محمود سعد يودع هاني شنودة

ومن جانبه، حرص الإعلامي محمود سعد على نعي الموسيقار هاني شنودة، معبرًا عن حزنه لرحيله بكلمات مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي بـ«فيسبوك»، قال فيها: «مع السلامة يا عم هاني.. فنان جميل.. صادق.. أمتعنا ومضى».

وأضاف: «وداعًا هاني شنودة.. وشكرًا لما قدمت»، مشيدًا بما تركه الراحل من بصمة فنية ستظل حاضرة في وجدان جمهوره، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

مسيرة صنعت تاريخ الموسيقى

ويعد هاني شنودة أحد أبرز رواد الموسيقى الحديثة في مصر والعالم العربي، إذ ولد في طنطا عام 1943، وترك بصمة فنية بارزة امتدت لعقود.

وأسس شنودة فرقة «المصريين» عام 1977، وأسهم في اكتشاف وتقديم عدد من كبار نجوم الغناء من بينهم محمد منير وعمرو دياب، كما وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات ليصبح واحدًا من أهم الموسيقيين الذين أثروا الساحة الفنية العربية.