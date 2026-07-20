أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فايروس إيبولا ارتفع إلى 930 حالة، من بين 2344 إصابة مؤكدة سُجلت حتى يوم السبت، في ظل استمرار تسارع انتشار المرض وتزايد التحديات التي تواجه فرق الاستجابة الصحية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم (الإثنين)، أنه تم تسجيل 37 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو من أعلى معدلات الوفيات اليومية منذ بداية التفشي.

وكانت السلطات قد أعلنت تفشي الوباء في شرق البلاد في 15 مايو، ويُعد هذا التفشي الأسرع انتشارًا على الإطلاق. ويعود سببه إلى فايروس بونديبوغيو (Bundibugyo)، وهو أحد الأنواع الأقل شيوعًا من الفايروسات المسببة لمرض إيبولا، ولا يتوفر حتى الآن لقاح أو علاج معتمد لمكافحته.

ويأتي الارتفاع في أعداد الوفيات في وقت تعيق فيه المخاوف الأمنية جهود احتواء الوباء، خصوصا في إقليم إيتوري، الذي يُعد الأكثر تضررًا من انتشار المرض.

وذكرت السلطات أنه تم تسجيل 12 هجومًا على الأقل استهدفت مرافق صحية وفرقًا طبية منذ إعلان تفشي الوباء في منتصف مايو، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على عمليات الاستجابة، كما أضرب عدد من العاملين في القطاع الصحي عن العمل احتجاجًا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية.

وأضافت الوزارة أن 36 من العاملين في المجال الصحي لقوا حتفهم بعد إصابتهم بالفايروس أثناء أداء مهامهم.

وأكدت وزارة الصحة أن 724 مريضًا يتلقون الرعاية حاليًا داخل مراكز العزل والمستشفيات، مشيرة إلى أنها تواصل تعزيز إجراءات الاستجابة الصحية وتكثيف التدخلات في المناطق المتضررة للحد من انتشار المرض والسيطرة على تفشيه.