وصلت كاميرات الهواتف الذكية اليوم إلى مستوى يجعل معظم المستخدمين يستغنون عن الكاميرات الاحترافية، لكن غالبية العدسات الثانوية بقيت مجرد إضافات لا ترتقي لمعايير الهواتف الرائدة. هذا الواقع بدأ يتغيّر معHUAWEI Pura 90s Pro Max، أحدث إصدارات سلسلة Pura المرموقة، والذي يعيد صياغة قواعد تصوير الهواتف الذكية بفضل مستشعر تليفوتو ضخم بدقة 200 ميجابكسل ونظام معالجة صور متطور يرفع أداء العدسات المساعدة إلى مستوى العدسات الرئيسية.



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تليفوتو يرتقي لمستوى العدسة الرئيسية

يأتي هاتف HUAWEI Pura 90s Pro Max بعدسة تليفوتو مزوّدة بمستشعر رائد بحجم 1/1.28 بوصة، وهو أول مستشعر تليفوتو بدقة 200 ميجابكسل بتقنيةRYYB، ليضع معياراً جديداً لجودة صور التليفوتو. وبالاقتران مع تثبيت الصورة الرائد بمعيار CIPA 7.0، يقدّم الهاتف صوراً ثابتة وواضحة حتى في أصعب ظروف التصوير. كما ترتقي قدرات تصوير الفيديو إلى مستوى جديد، بفضل تقنية معالجة RAW بدقة 200 ميجابكسل على مستوى الشريحة، وهي الأولى في الصناعة. ويدعم الهاتف تصوير فيديو تليفوتو فائق الوضوح حتى 20X مع ثبات ووضوح استثنائيين.

ترقية شاملة للكاميرا الرئيسية

حصلت الكاميرا الرئيسية أيضاً على تحسينات كبيرة، حيث تأتي بكاميرا Ultra Lighting HDR بمعيار 16EV، مع مستشعر RYYB كبير بحجم 1/1.28 بوصة، لتقديم حساسية ضوء فائقة وأداء عالٍ في النطاق الديناميكي. كما يأتي HUAWEI Pura 90s Pro Max و HUAWEI Pura 90s Proبكاميرا True-to-Colour 2.0 التي توفر تحسيناً بنسبة 43% في دقة الألوان. وتم ترقية أداة AI Composition لتقديم اقتراحات ذكية للتركيب البصري، مع إرشادات مرئية مباشرة على الشاشة.

ألوان مستوحاة من العطلات

يقدّم HUAWEI Pura 90s Pro Max لوحة ألوان نابضة مستوحاة من بيئات متنوعة، حيث يعكس كل لون لحظة خاصة من الضوء والأجواء، في تعبير بصري أنيق يجمع الطبيعة والحركة والمشاعر. ويأتي الهاتف بتصميم شاشة مسطّحة ذات حواف مستقيمة، تمنحه مظهراً بسيطاً وأنيقاً يناسب الاستخدام اليومي.



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اتصال 5G+

توفر سلسلة HUAWEI Pura 90s الجديدة اتصال 5G+ كامل، بسرعات فائقة وزمن استجابة أقل وتجربة شبكة أكثر استقراراً في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. وتضمن السلسلة أداءً سلساً في البث، والألعاب، وصناعة المحتوى الفوري، مما يعكس التزام هواوي بإعادة الابتكار المتقدم للمستخدمين في المملكة.

أذكى وأكثر شخصية

يساعدك المساعد الذكي Celia على إدارة يومك بسهولة عبر الأوامر الصوتية الطبيعية. يمكنك تشغيل التطبيقات، ضبط الإعدادات، أو التقاط لقطات الشاشة والتسجيلات دون لمس الهاتف. كما تعمل Celia كمركز معرفة فوري، من التحقق من الطقس والمناطق الزمنية إلى اقتراحات السفر والإجابة على الأسئلة اليومية. وتساعدك أيضاً في كتابة الرسائل السريعة، إرسال الدعوات، أو تنسيق المستندات البسيطة، مما يجعل التواصل اليومي أسرع وأسهل.

زجاج Kunlun المقاوم للانعكاس والخدوش

يأتي HUAWEI Pura 90s Pro Max بزجاج Kunlun الجديد المقاوم للانعكاس والخدوش. وبفضل بنية المواد المتدرجة والتصميم البصري المتقدم، تقلل الشاشة الانعكاسات بنسبة تصل إلى 70%، مما يوفر تجربة مشاهدة أكثر راحة ووضوحاً حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

جاهز لمتطلبات الاتصال المستقبلية

يضمن الهاتف أداءً شبكياً أسرع وأكثر سلاسة في جميع السيناريوهات، مدعوماً ببطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير للاستخدام طوال اليوم. وعند الحاجة للشحن، يوفر الهاتف تقنية SuperCharge السلكية بقوة 100 واط، إلى جانب دعم الشحن اللاسلكي السريع.

جميع تطبيقاتك في متجر واحد موثوق

يُعد AppGallery متجر التطبيقات الرسمي لهواوي، ويقدم منظومة تطبيقات متكاملة تضم ملايين التطبيقات في مكان واحد موثوق. واليوم، تتوفر جميع التطبيقات العالمية الرئيسية على AppGallery، مما يجعل العثور على كل ما تحتاجه وتحميله أمراً سهلاً. وبعد سنوات من استخدام أجهزة هواوي — ومع HUAWEI Pura 90s Pro Max الجديد — يمكنك الاعتماد على AppGallery للوصول إلى معظم التطبيقات الأساسية في حياتك اليومية، بدعم كامل وتشغيل سلس.

التوفر

ستكون سلسلة HUAWEI Pura 90s متاحة للطلب المسبق ابتداءً من 20 يوليو بسعر يبدأ من 3499 ريالا سعوديا، مع هدايا قيمة عبر متجر هواوي الإلكتروني، وعدد من الموزعين المعتمدين في المملكة.

يذكر أن مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاثة مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية واللابتوبات والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية والشاشات الذكية وأجهزة انترنت الأشياء وغيرها.

في يناير 2023، كشفت Brand Finance عن قائمة Global 500 لعام 2022 لأكثر العلامات التجارية قيمة في العالم، حيث احتلت هواوي المرتبة رقم 31، وبلغت قيمة علامتها التجارية 44.3 مليار دولار.

وفي عام 2023، بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في هواوي أكثر من 23 مليار دولار أمريكي، ما يعادل حوالى 23.4% من إجمالي عائدات الشركة السنوية، وبذلك يصل إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في هواوي على مدار العشر سنوات الماضية إلى أكثر من 154 مليار دولار أمريكي.

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