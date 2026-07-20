ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم بمقدار 25.17 نقطة، ليصل إلى مستوى 10741.99 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.9 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 239 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 78 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وتراجعت أسهم 179 شركة.



الأكثر ارتفاعًا



وكانت أسهم شركات مسار، ومدينة المعرفة، والعربي، ودرب السعودية، وجي آي جي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سال، وشمس، وبوان، ورعاية، وكابلات الرياض فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.22% و5.41%، فيما كانت أسهم شركات درب السعودية، وبترو رابغ، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، ومدينة المعرفة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات بترو رابغ، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، ودرب السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار 14.75 نقطة، ليصل إلى مستوى 22,141.58 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 10 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.7 مليون سهم.