انتقل إلى رحمة الله تعالى فهد بن عبدالله بن عمر المقرن، وصُلي عليه بعد صلاة عصر اليوم (الإثنين)، في جامع المهيني بمدينة الرياض، ودُفن في مقبرة الشمال.
انتقل إلى رحمة الله تعالى فهد بن عبدالله بن عمر المقرن، وصُلي عليه بعد صلاة عصر اليوم (الإثنين)، في جامع المهيني بمدينة الرياض، ودُفن في مقبرة الشمال.
Fahd bin Abdullah bin Omar Al-Muqrin has passed away to the mercy of Allah, and he was prayed upon after the Asr prayer today (Monday) at Al-Muhaini Mosque in Riyadh, and he was buried in the Northern Cemetery.