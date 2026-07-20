انتقل إلى رحمة الله تعالى فهد بن عبدالله بن عمر المقرن، وصُلي عليه بعد صلاة عصر اليوم (الإثنين)، في جامع المهيني بمدينة الرياض، ودُفن في مقبرة الشمال.